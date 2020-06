Formule 1

Formule 1 : Mercedes en rajoute une couche sur une association Hamilton-Vettel !

Publié le 5 juin 2020 à 16h35 par H.G.

Alors que certaines informations envoient Sebastian Vettel chez Mercedes pour la saison 2021 de Formule 1, le directeur technique de l’écurie allemande a expliqué qu’il considérait que l’association entre le pilote allemand et Lewis Hamilton n’avait aucune raison de ne pas fonctionner.

Si le début de saison de Formule 1 a été bouleversé par la pandémie de COVID-19 en conduisant à une refonte du calendrier initial et à l’annulation de certaines courses comme le Grand Prix de Monaco ou le Grand Prix de France, la fin de cette édition 2020 pourrait également être marquée par un grand chamboulement. En effet, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas arriveront au terme de leur contrat chez Mercedes en fin d’année, tout comme Sebastian Vettel qui sera remplacé chez Ferrari par Carlos Sainz Jr. Ainsi, la grande question que tous les fans de Formule 1 se posent est la suivante : que fera l’Allemand quadruple champion du monde la saison prochaine, et rejoindra-t-il Lewis Hamilton s'il reste dans son écurie en lieu et place de Valtteri Bottas ? Et tandis que Toto Wolff a dernièrement confié qu’il ne fermerait jamais la porte à Sebastian Vettel, James Allison, le directeur technique de Mercedes est allé encore plus loin en affirmant que le sextuple champion du monde britannique et celui qu’on surnomme Baby Schumi pourraient sans le moindre problème évoluer au sein de la même équipe.

« Ce sont des professionnels, donc ils trouveront comment faire fonctionner tout cela »