Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz Jr envoie un message fort à Charles Leclerc !

Publié le 3 juin 2020 à 9h35 par T.M.

Alors que Carlos Sainz Jr sera le coéquipier de Charles Leclerc chez Ferrari en 2021, l’Espagnol ne vient pas jouer les seconds rôles au sein de la Scuderia.

Du côté de Ferrari, on connait déjà les pilotes pour la saison 2021 de Formule 1. En effet, alors que l’exercice actuel n’a toujours commencé, la Scuderia a préparé l’avenir. Ainsi, alors que Sebastian Vettel était en fin de contrat, la décision a finalement été prise de ne pas le prolonger. D’ailleurs, le remplaçant de l’Allemand est également connu puisque ce sera Carlos Sainz Jr, actuellement chez McLaren. L’Espagnol va ainsi faire équipe avec Charles Leclerc, qui devrait avoir le statut de pilote numéro 1 chez Ferrari. Toutefois, en ce qui concerne cette hiérarchie annoncée, Carlos Sainz Jr a voulu être très clair…

« Je n’ai rien signé qui dit que je suis deuxième pilote »