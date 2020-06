Formule 1

Formule 1 : Mercedes ne ferme pas la porte à Vettel !

Publié le 3 juin 2020 à 19h35 par A.M. mis à jour le 3 juin 2020 à 19h37

Alors qu'il a annoncé son départ de Ferrari, Sebastian Vettel n'a toujours pas tranché pour son avenir. De son côté, Toto Wolff, patron de Mercedes, ne ferme pas la porte au quadruple champion du monde.

L'avenir de Sebastian Vettel est au cœur de toutes les discussions ces derniers jours. Il faut dire que le pilote allemand a annoncé qu'il ne poursuivrai pas chez Ferrari au-delà de la saison 2020. Autrement dit, le quadruple Champion du monde est sur le marché pour 2021 et n'a toujours pas de baquet. Il faut dire que les places se font de plus en plus rares d'autant que Sebastian Vettel ne semble pas emballé à l'idée de récupérer le volant de Daniel Ricciardo chez Renault. En réalité seule une arrivée chez Mercedes, où les contrats de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas prennent fin à l'issue de la saison, semble l'intéresser. Une perspective que ne peut se permettre d'écarter Toto Wolff, bien conscient que de nombreux choses peuvent arriver. Mais ce dernier assure toutefois qu'il préférerait miser sur un jeune pilote sous contrat avec Mercedes à l'image de George Russell.

«Je ne veux pas dire dès juin "Sebastian ne pilotera pas pour nous"»