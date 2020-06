Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Red Bull sur les craintes de Verstappen face au coronavirus

Publié le 5 juin 2020 à 12h35 par T.M.

Alors que la saison de Formule 1 devrait démarrer d’ici quelques semaines, Max Verstappen reste tout de même très inquiet par le coronavirus comme l’a expliqué Helmut Marko, dirigeant chez Red Bull.

Avec le coronavirus, le monde du sport a dû totalement revoir son fonctionnement. En Formule 1, le coup d’envoi de la saison a été repoussé. Alors que les pilotes devaient lancer cette saison 2020 le 15 mars dernier en Australie, ils ont vu les Grands Prix être reportés pour certains et annulés pour d’autres. Mais alors que la situation sanitaire commence à s’améliorer, la saison de F1 va pouvoir enfin débuter. Ainsi, le grand départ devrait être donné le 5 juillet prochain en Autriche. L’occasion de revoir tous les pilotes dans les paddocks à l’instar de Lewis Hamilton, Charles Leclerc ou encore Max Verstappen. Néanmoins, il semblerait que le pilote Red Bull fasse toujours très attention face à cette menace du coronavirus.

« Il est un peu anxieux vis-à-vis de ce virus »