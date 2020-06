Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton annonce la couleur pour le début de saison !

Publié le 10 juin 2020 à 22h35 par La rédaction

Lewis Hamilton, qui a piloté sa Mercedes pour la première fois depuis les essais hivernaux de Barcelone en février, a livré ses impressions.

La Formule 1 s’apprête à faire son grand retour. Le coup d’envoi de la saison 2020 était prévu en mars dernier en Australie, mais la crise sanitaire en a décidé autrement. Après des mois d’incertitude quant à la suite de cet exercice, les dirigeants de la F1 ont pris la décision de débuter la saison en Autriche le 5 juillet prochain. Afin de préparer au mieux ce rendez-vous, les deux pilotes Mercedes, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, se sont retrouvés à Silverstone. Après avoir bouclé cette journée d’essais, le pilote britannique a exprimé son ressenti.

«Je suis prêt, je suis en forme»