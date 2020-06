Formule 1

Formule 1 : Mercedes, année sabbatique… Le message de Red Bull sur l’avenir de Vettel

Publié le 5 juin 2020 à 18h35 par T.M.

Dirigeant de Red Bull, Helmut Marko connait très bien Sebastian Vettel pour avoir collaborer avec lui. D’ailleurs, concernant l’avenir de l’Allemand, il a un avis sur la question…

En 2021, Ferrari va donc afficher un nouveau duo de pilotes. En effet, alors que Charles Leclerc avait récemment prolongé, la Scuderia a choisi de ne pas en faire de même avec Sebastian Vettel. En fin de contrat, l’Allemand fera donc ses valises à l’issue de la saison. A voir maintenant ce qui attend le quadruple champion du monde. Alors que certains l’imaginent bien du côté de Mercedes avec Lewis Hamilton, Toto Wolff avait assuré que la porte n’était pas fermée pour le pilote de 32 ans. A moins que Vettel ne décide de prendre une année sabbatique pour revenir en 2022. Selon Helmut Marko, qui a connu le futur ex-pilote Ferrari chez Red Bull, c’est un scénario possible.

« Vettel contre Hamilton chez Mercedes serait une belle histoire pour le sport automobile »