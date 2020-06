Formule 1

Formule 1 : Alonso de retour chez Renault ? La réponse de Carlos Sainz Jr

Publié le 3 juin 2020 à 17h35 par T.M.

Pour 2021, un retour de Fernando Alonso au volant d’une Renault est de plus en plus évoqué. Un sujet sur lequel s’est confié Carlos Sainz Jr, compatriote du double du champion du monde.

Avec le début des chaises musicales en Formule 1, une place est actuellement disponible chez Renault pour la saison 2021. Alors que Carlos Sainz Jr viendra remplacer Sebastian Vettel chez Ferrari, Daniel Ricciardo filera lui chez McLaren. L’Australien va donc laisser son baquet chez Renault et la question est donc de savoir qui viendra épauler Esteban Ocon. L'écurie française va alors réfléchir à ce sujet, mais ils sont déjà nombreux à réclamer le retour de Fernando Alonso, lui qui avait quitté la Formule 1 en 2018. Connaissant bien Alonso, Carlos Sainz Jr a été interrogé sur ce sujet chaud dans les paddocks.

« Je ne sais pas ce qu’il veut »