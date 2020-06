Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel reçoit un appel du pied pour son avenir !

Publié le 5 juin 2020 à 10h35 par T.M.

Alors que Ferrari a décidé de ne pas conserver Sebastian Vettel pour 2021, cela donne des idées à certains, rêvant d’accueillir le pilote allemand.

Sebastian Vettel est donc fixé pour son avenir. Alors que l’Allemand était en fin de contrat chez Ferrari, il sait désormais qu’il ne sera pas prolongé. En effet, la Scuderia a fait le choix de ne pas le conserver pour 2021, confiant d’ailleurs son baquet à Carlos Sainz Jr. A 32 ans, le quadruple champion du monde va donc ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière, mais reste à savoir où. Alors que Toto Wolff avait expliqué que la porte n’était pas fermée chez Mercedes, Vettel a également reçu d’autres appels du pieds. C’est ainsi le cas de Gerhard Berger, directeur du DTM (Deutsche Tourenwagen Masters), championnat allemand de voitures de tourisme.

« En F1, il n’a plus de bonne alternative »