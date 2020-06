Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon attend la reprise de pied ferme !

Publié le 3 juin 2020 à 23h35 par H.G.

Alors que la saison 2020 de Formule 1 débutera dans quasiment un mois jour pour jour, Esteban Ocon n’a pas caché toute sa joie de pouvoir enfin reprendre la compétition en dépit d’un contexte inédit.

La saison 2020 de Formule 1 devait initialement débuter à la mi-mars, mais son coup d’envoi interviendra finalement le 5 juillet prochain à l’occasion d’un Grand Prix d’Autriche à huis clos, tandis que les dates des huit premières courses ont été dévoilées cette semaine. La pandémie de COVID-19 a en effet conduit à un report de nombreuses courses et à l’annulation pure et simple de plusieurs d’entre elles, parmi lesquelles le Grand Prix de Monaco et le Grand Prix de France. Les pilotes n’ont eu d’autre choix que de prendre leur mal en patience, et leur attente est donc proche de se conclure. C’est tout particulièrement le cas d’Esteban Ocon qui, après une saison en tan que troisième pilote de Mercedes, avait grande hâte en mars dernier de pouvoir reprendre la compétition avec Renault. Le pilote français de 23 ans est donc impatient d'être à Silverstone dans un peu plus d’un mois jour pour jour, et cela même s’il considère que le huis clos et les mesures de restrictions vont grandement déstabiliser les pilotes habitués à concourir devant des gradins remplis de spectateurs.

« Il faut repartir, reprendre la compétition »