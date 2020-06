Formule 1

Formule 1 : Cet ancien pilote qui compare Lewis Hamilton et... Fernando Alonso !

Publié le 7 juin 2020 à 11h35 par A.M. mis à jour le 7 juin 2020 à 11h36

Heikki Kovalainen fait partie des rares pilotes à avoir côtoyé de près Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Et le Finlandais compare les deux Champions du monde.

Ce sont peut-être les deux plus grands pilotes du XXIe siècle. Fernando Alonso et Lewis Hamilton ont écœuré tous leurs coéquipiers au fil des années et se sont défiés chez McLaren en 2007 sans réussir à se départager puisqu'ils ont terminé cette saison avec le même nombre de points, laissant filer le titre à un Kimi Räikkönen qui n'en demandait pas tant. Les choix de l'Espagnol, souvent critiqués, ne lui ont pas permis de glaner un troisième titre mondial, alors que le Britannique, en rejoignant Mercedes, s'apprête à battre tous les records avec ses six sacres mondiaux. Pilote essayeur chez Renault en 2005, où il a côtoyé Fernando Alonso, Heikki Kovalainen, qui a également été le coéquipier de Lewis Hamilton chez McLaren en 2008 et 2009, compare les deux pilotes.

«Alonso a peut-être été plus impitoyable»