Formule 1

Formule 1 : La tendance se confirme pour Sebastian Vettel !

Publié le 7 juin 2020 à 9h35 par A.M.

Coéquipier de Sebastian Vettel chez Red Bull, Mark Webber semble convaincu que le quadruple Champion du monde ne sera pas sur la grille en 2021.

Plus le temps passe, plus la suite de la carrière de Sebastian Vettel se confirme. La première chose qui est certaine, c'est que l'Allemand ne sera plus au volant d'une Ferrari en 2021. Carlos Sainz prendra sa place et épaulera Charles Leclerc. Et les opportunités pour le quadruple Champion du monde sont de moins en moins nombreuses. Il faut dire qu'il reste ambitieux et ne souhaite pas prendre le risque de se battre en milieu de peloton. C'est la raison pour laquelle Sebastian Vettel ne devrait pas occuper le baquet laissé libre par Daniel Ricciardo chez Renault. Par conséquent, Mark Webber pense sérieusement que son ancien coéquipier prendra une année sabbatique en 2021.

«Je le vois plutôt laisser tomber 2021»