Formule 1 : Binotto s’enflamme pour Charles Leclerc !

Publié le 6 juin 2020 à 13h35 par T.M.

Pour sa première saison chez Ferrari, Charles Leclerc a fait forte impression. D’ailleurs, au sein de la Scuderia, on mise énormément sur le pilote monégasque.

Arrivé pour être le pilote numéro 2 chez Ferrari, Charles Leclerc a vite dépasser les attentes la saison dernière et surtout Sebastian Vettel. En effet, alors que l’Allemand devait servir de mentor au Monégasque, l’élève a finalement dépasser le maitre. Pour sa première année au volant d’une Ferrari, le pilote de 22 ans a confirmé qu’il fallait miser sur lui pour l’avenir, mais aussi pour le présent. En effet, Leclerc a su tenir tête à Lewis Hamilton, s’imposant à 2 reprises, à Spa, ainsi qu’à Monza. Des performances énormes qui ont convaincu l’écurie italienne de prolonger son pilote jusqu’en 2024 en décembre dernier.

« Charles, c’est le futur »