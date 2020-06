Formule 1

Formule 1 : Mercedes prêt à quitter la F1 ? La réponse de Toto Wolff !

Publié le 4 juin 2020 à 22h35 par La rédaction

Alors que des rumeurs sur un possible retrait de Mercedes en Formule 1 ont vu le jour, le patron de l’écurie Toto Wolff a tenu à les démentir.

Les années passent, mais Mercedes continue de régner sur le monde de la Formule 1. Depuis 2014, le titre de champion du monde revient à un pilote appartenant à l’écurie allemande (Lewis Hamilton en 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et Nico Rosberg en 2016). Mais des spéculations sur un possible retrait de Mercedes ont vu le jour. Des rumeurs qui ont pris de l'ampleur notamment depuis que Toto Wolff est devenu actionnaire d’Aston Martin. Interrogé sur un possible départ de Mercedes, le patron de l’écurie allemande a tenu à mettre les choses au clair.

« Nous avons juste été les victimes de quelqu’un qui veut faire les gros titres »