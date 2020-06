Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff se prononce sur la reprise de la saison !

Publié le 4 juin 2020 à 18h35 par T.M.

La reprise de la saison de Formule 1 se profile. Alors qu’un premier calendrier européen a été communiqué, Toto Wolff, patron de Mercedes, a annoncé la couleur pour le retour dans les paddocks.

Les fans de Formule 1 vont bientôt pouvoir goûter à nouveau aux joies des Grands Prix. Alors que la saison devait démarrer le 15 mars dernier en Australie, à cause du coronavirus, cela n’a pas pu être possible. Depuis, plusieurs Grands Prix ont été décalés alors que certains ont même été annulés comme cela a été le cas pour le Grand Prix de Monaco. Finalement, le début de la saison de F1 va prochainement été donné. En effet, un premier calendrier a été communiqué. Celui-ci regroupe 8 courses en Europe en 10 semaines, du 5 juillet en Autriche au 6 septembre à Monza. Toutes les écuries vont ainsi reprendre le chemin des paddocks et pour L’Equipe , Toto Wolff a fait le point sur cette reprise de la saison.

« La fiabilité va être un élément fondamental »