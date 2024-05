Fiasco pour le PSG, Luis Enrique va tout changer ?

Thomas Bourseau

Nuno Mendes a passé une sale soirée mercredi à Dortmund. Opposé à Jadon Sancho, le latéral gauche du PSG n’a pas su contenir l’Anglais et n’a pas été aidé par la consigne tactique de Luis Enrique à Fabian Ruiz, l’exposant encore plus à Sancho. L’Equipe annonce ce vendredi que l’entraîneur du Paris Saint-Germain devrait revoir sa copie.

Le PSG de Luis Enrique s’est déplacé au Signal Iduna Park mercredi soir dans le cadre de sa demi-finale aller de Ligue des champions. Tout ne s’est pas passé comme prévu pour le tout juste sacré champion de France sur la pelouse du Borussia Dortmund. En effet, les hommes d’Enrique se sont inclinés sur le score d’un but à zéro à cause d’un but de Niclas Füllkrug sur lequel Lucas Hernandez a contracté une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

Une consigne tactique qui a fait sombrer Nuno Mendes ?

Au cours de la rencontre et ce, alors que Jadon Sancho mettait le feu sur son couloir droit et face à Nuno Mendes, Luis Enrique a fait passer une consigne tactique à Fabian Ruiz : effectuer un marquage individuel et serré sur Marcel Sabitzer. Cette décision a été à double tranchant puisque le défenseur du PSG s’est alors retrouvé exposé face au virevoltant international anglais qui s’est refait une santé depuis son retour au Borussia Dortmund en prêt cet hiver.

Luis Enrique ne veut pas refaire la même erreur tactique pour le retour