Mbappé : Zaïre-Emery lui succède au PSG !

Ce mercredi, le PSG disputait sa demi-finale aller de Ligue des Champions, se déplaçant pour l'occasion sur la pelouse du Borussia Dortmund. Une rencontre qui s'est alors soldée par une défaite pour le club de la capitale (1-0). Pour ce rendez-vous face au BVB, Luis Enrique avait notamment décidé de faire confiance à Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain au coup d'envoi. Une titularisation qui a permis au crack du PSG de s'offrir un nouveau record de précocité, au nez et à la barbe... de Kylian Mbappé.

Lancé dans le grand bain par Christophe Galtier la saison dernière au PSG, Warren Zaïre-Emery est aujourd'hui un élément indispensable du schéma de Luis Enrique. A seulement 18 ans, celui qui a dernièrement prolongé son contrat avec le club de la capitale s'est imposé au milieu de terrain. Depuis le début de la saison, le crack du PSG a déjà disputé 40 matchs. Zaïre-Emery était d'ailleurs titulaire ce mercredi soir face au Borussia Dortmund. Aligné aux côtés de Vitinha et Fabian Ruiz au milieu de terrain, WZE, qui avait sauvé Paris contre Dortmund en poules, n'a cette fois rien pu faire pour empêcher la défaite de son équipe.



Zaïre-Emery fait mieux que Mbappé

Depuis qu'il joue avec le PSG, Warren Zaïre-Emery ne cesse d'établir de nouveaux records de précocité. Plus jeune buteur du club de la capitale notamment, l'international français vient de s'offrir un nouveau record grâce à sa dernière titularisation lors du match face au Borussia Dortmund. En effet, Zaïre-Emery est devenu à cette occasion le plus jeune joueur français à démarrer une demi-finale de Ligue des Champions. Un record qu'il a d'ailleurs chipé à Kylian Mbappé, qui le détenait depuis le match entre Monaco et la Juventus en 2017.

Le record pour Draxler

Warren Zaïre-Emery est donc devenu le plus jeune joueur français à débuter une demi-finale de Ligue des Champions, mais un joueur étranger a fait encore mieux que lui. Ce nom est d'ailleurs bien connu du PSG puisque c'est Julian Draxler qui est le plus jeune joueur à avoir débuté une demi-finale de Ligue des Champions. En 2011, alors à Schalke 04, l'Allemand avait joué face à Manchester United, âgé d'un peu plus de 17 ans. Warren Zaïre-Emery a lui récemment fêté ses 18 ans.