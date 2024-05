Vente OM : «Un projet énorme», il annonce du lourd avec l’Arabie Saoudite

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'Arabie Saoudite préparerait le terrain. Ces derniers jours, le PIF, le puissant fonds d'investissement saoudien, aurait crée une société, dont le siège social se trouve à Paris. Pour Thibaud Vézirian, elle aurait un lien direct avec la vente de l'OM, dont le projet se précise. Un consortium international, dont ferait partie l'Arabie Saoudite, pourrait succéder à Frank McCourt.

Thibaud Vézirian a, encore, pris la parole ces dernières heures pour évoquer le dossier lié à la vente de l'OM. En contact avec plusieurs sources, il s'est attardé sur la création d'une société intitulée FRSA et qui serait liée à l'opération qui se prépare à Marseille.

Une étrange société créée à Paris

« Il y a un vrai expert, avec qui j’ai l’occasion de discuter en vrai avec lui, qui a déniché que le 4 avril 2024, il y avait la création d’une société intitulée FRSA. Elle fait écho à la création en 2019 d’une autre société créée en Angleterre dont le PIF a pris possession en septembre 2021, un mois avant l’officialisation du deal à Newcastle » a déclaré le journaliste.

« A Marseille, c’est finalisé depuis un moment »