Le sauveur de l’OM attaqué, il monte au créneau

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Décisif lors du quart de finale retour de Ligue Europa face au Benfica, Pau Lopez a fait taire les critiques sur son niveau de jeu. Les supporters de l'OM espèrent pareille performance face à l'Atalanta Bergame ce jeudi soir. Ancien coach des gardiens de Chelsea, Christophe Lollichon a tenu à rendre hommage au portier espagnol, trop souvent attaqué injustement selon lui.

L'OM peut dire merci à Pau Lopez. Le portier espagnol avait réussi une prestation majuscule face au Benfica en quart de finale retour de Ligue des champions le 18 avril dernier, détournant un penalty d'Antonio Silva durant la séance de tirs au but. Jugé pas assez bon par certains, Pau Lopez a montré qu'il fallait compter sur lui lors de cette fin de saison. Ancien entraîneur des gardiens de Chelsea, Christophe Lollichon a tenu à prendre sa défense.

L’atout de l’OM révélé avant le choc ? https://t.co/3GiZbHmn5D pic.twitter.com/uyoQXrDp7f — le10sport (@le10sport) May 2, 2024

Lollichon vole au secours de Pau Lopez

« On entend un peu tout et n’importe quoi sur lui, c’est un faux débat. Il paye le fait qu’il n’est pas spectaculaire. Certes, il n’a pas des qualités physiques exceptionnelles, ni une super impulsion, mais il compense par une formidable anticipation. C’est un portier qui annule les situations avant qu’elles ne se présentent et est très bon dans les transitions. Il fait beaucoup mieux que d’autres qui ont une meilleure côte. Et mentalement, jouer trois saisons à ce poste si exposé, dans un lieu comme Marseille, c’est très fort » a-t-il déclaré dans les colonnes de La Provence.

« S’il y a un poste où l’OM doit se renforcer, ce n’est certainement pas au sien »