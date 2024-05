Mercato : L'OM est prêt à tout pour ce «très grand défenseur»

Jean de Teyssière

Huitième avant d'affronter Le Havre ce dimanche, lors de la dernière journée de Ligue 1, l'OM est proche de finir à une place non-européenne. La saison marseillaise a été très compliquée sur tous les plans et il y a peu de joueurs qui ont convaincu les dirigeants de les conserver l'année prochaine. Cependant, Leonardo Balerdi, défenseur central de l'OM, fait partie des cadres qui devrait rester la saison prochaine.

Mercredi, l'OM est tombé sur la pelouse de Reims sans donner l'impression de combattre (0-1). Un match à l'image de la saison marseillaise. Les joueurs qui ont convaincu ne sont pas bien nombreux et l'OM pourrait faire un gros ménage cet été.

«Balerdi va devenir un très grand défenseur»

A la fin du mois d'avril, l'entraîneur de l'OM, Jean-Louis Gasset était dithyrambique en parlant de Leonardo Balerdi : « Il a tout. Il a tout ce qui faut, il faut qu’il progresse sur des petits détails, je suis au détail avec lui. Quand je parle avec lui, c’est au millimètre. Sur un positionnement, dans l’état d’esprit, le don de soi, il a tout ce qui faut. Ça va devenir un très grand défenseur. »

L'OM veut absolument garder Balerdi