Mercato : La première folie à 20M€ de Mbappé au Real Madrid

Pour le moment, Kylian Mbappé est toujours officiellement un joueur du PSG. Mais il ne fait plus vraiment aucun doute sur le fait que l'international français, en fin de contrat, rejoindra le Real Madrid à l'issue de la saison. Dans le clan Mbappé, on préparerait d'ailleurs visiblement déjà cette arrivée dans la capitale. Et cela pourrait commencer par une première dépense à 20M€.

Après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé va enfin rejoindre le Real Madrid. Rien n'est encore officiel, mais c'est tout comme : l'international français est attendu dans les semaines à venir en Espagne. Florentino Pérez en a connu des échecs avec Mbappé, mais cette fois, c'est bel et bien la bonne. Tout serait d'ailleurs en train de se mettre en place en coulisses pour quand l'actuel joueur du PSG posera ses valises à Madrid.

Une maison à 20M€ pour Mbappé ?

Selon les informations de Vox Populi , un dossier est en train de se régler, celui de la future maison de Kylian Mbappé. Comme expliqué par le média ibérique, l'entourage de l'attaquant du PSG a dernièrement accéléré pour trouver le bien idéal. Alors que deux logements se détacheraient, cela pourrait coûter 20M€ pour en acquérir un.

Un bien racheté à Sergio Ramos ?