Il a fait la misère au PSG, Luis Enrique contre-attaque !

Il était au placard à Manchester United, mais revit au Borussia Dortmund depuis cet hiver et l’annonce de son prêt. Avec le BvB, Sancho a déstabilisé la défense du PSG en demi-finale aller de Ligue des champions mercredi soir (1-0). De quoi forcer Luis Enrique à revoir ses plans pour la seconde manche la semaine prochaine ?

Jadon Sancho était plus qu’en jambes face au PSG mercredi soir. Certes, l’international anglais n’a ni marqué ni fait de passes décisives. Cependant, il a constamment causé le danger dans la défense du Paris Saint-Germain et plus particulièrement pour Nuno Mendes.

Jadon Sancho a écœuré le PSG

Pendant cette demi-finale aller opposant le Borussia Dortmund au PSG au Signal Iduna Park mercredi soir (1-0), Jadon Sancho a réussi douze dribbles (ou 13 selon Sky Sports ) lorsque l’équipe entière du Paris Saint-Germain n’en comptabilise que 11. Une performance XXL pour Sancho qui, en phase à élimination directe de Ligue des champions, n’a été battu que par Neymar et ses 15 dribbles réussis avec le PSG face à l’Atalanta et face à la Juventus avec le FC Barcelone.

Luis Enrique va recevoir Jadon Sancho comme il se doit au Parc des princes !