Formule 1

Formule 1 : McLaren, Renault... L'aveu de Daniel Ricciardo sur son choix !

Publié le 9 juin 2020 à 21h35 par A.M.

Contraint de prendre une décision très rapide lorsqu’il a été contacté par McLaren, Daniel Ricciardo reconnait qu'il aurait préféré avoir du temps pour évaluer le potentiel de sa Renault.

Il n'y a pas que sur la piste que les pilotes vont très vite. En coulisses aussi ils sont parfois contraint de faire preuve d'une grande rapidité. Et ce fut notamment le cas ces jours-ci suite à l'annonce du départ de Sebastian Vettel à l'issue de la saison 2020. Une décision qui a poussé la Scuderia à nommer très rapidement Carlos Sainz à la place de l'Allemand pour 2021 tandis que McLaren a remplacé le fils de la légende du Rallye par Daniel Ricciardo. Dans annonces qui se sont enchaînées et qui ont contraint les pilotes de trancher avant même d'avoir débuté la saison, reportée à cause de la crise du Covid-19. Une situation particulière sur laquelle s'est penchée Daniel Ricciardo, déçu de ne pas avoir pu évaluer les qualités de sa Renault avant de faire un choix.

«J’aurais bien aimé que nous ayons pu faire quelques courses avant de me décider»