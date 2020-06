Formule 1

Formule 1 : Mercedes ouvre la porte à un duo Hamilton-Vettel !

Publié le 8 juin 2020 à 11h35 par A.M.

Directeur technique de Mercedes et bras droit de Toto Wolff, James Allison ne voit pas d'inconvénients à la possibilité d'aligner un duo composé de Lewis Hamilton et Sebastian Vettel en 2021.

Que fera Sebastian Vettel en 2021 ? C'est la question qui anime le paddock de Formule 1 alors que la saison 2020 débutera officiellement le 5 juillet prochain. Il faut dire que le pilote allemand a annoncé qu'il ne prolongerait pas son contrat avec Ferrari qui a nommé Carlos Sainz pour lui succéder. Le quadruple Champion du monde se retrouve donc sur le marché et après avoir décliné la proposition de McLaren, il ne semble pas très chaud à l'idée de récupérer le baquet de Daniel Ricciardo chez Renault. Pour de nombreux observateurs la situation se résume ainsi : soit Sebastien Vettel récupère un volant chez Mercedes, soit il arrête la Formule 1. Au sein de l'écurie championne du monde, les places pourraient se libérer puisque les contrats de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas prennent fin à l'issue de la saison 2020. Reste à savoir s'il succéderait ou cohabiterait avec le sextuple Champion du monde. Mais dans tous les cas, Mercedes ne semble pas fermer la porte.

«Lewis pourrait cohabiter avec Seb»