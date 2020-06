Formule 1

Formule 1 : Ce constant accablant sur le passage de Vettel chez Ferrari !

Publié le 7 juin 2020 à 18h35 par H.G.

Coéquipier de Sebastian Vettel du temps où il pilotait chez Red Bull, Mark Webber considère que le pilote allemand été usé par ses années chez Ferrari, une écurie au sein de laquelle il semble selon lui ne jamais s’être vraiment adapté.

Arrivé chez Ferrari en 2015, Sebastian Vettel avait la lourde tâche de ramener l’écurie italienne au sommet après avoir remporté quatre championnats du monde de Formule 1 entre 2010 et 2013. Seulement voilà, rien ne s’est passé comme prévu tant le pilote allemand n’a jamais réussi à répondre aux attentes que la Scuderia avait placées en lui. Pire, tout juste arrivé chez Ferrari, Charles Leclerc a réussi à faire mieux que son coéquipier en 2019 en remportant le Grand Prix de Belgique et le Grand Prix d’Italie tout en terminant en quatrième position du classement des pilotes en fin d’année, quand Sebastian Vettel n’a pas fait mieux qu’une victoire au Grand Prix de Singapour et une cinquième place au classement final. Cette situation a conduit la Scuderia à ne pas prolonger le contrat de l’Allemand qui expirera à la fin de la saison 2020 et à le remplacer par Carlos Saint Jr. L’aventure délicate du pilote de 32 ans chez Ferrari est donc proche de s'achever, et il en était grand temps aux yeux de Mark Webber. En effet, si ce dernier a confié qu’il pensait que son ancien coéquipier chez Red Bull fera l’impasse sur la saison 2021, il considère que ses années passées au sein de l’écurie basée à Maranello lui ont fait plus de mal que de bien.

« Ça l’a usé »