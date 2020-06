Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Ferrari sur l’arrivée de Carlos Sainz Jr !

Publié le 6 juin 2020 à 11h35 par T.M.

Pour remplacer Sebastian Vettel en 2021, Ferrari a donc accordé sa confiance à Carlos Sainz Jr. Un choix évoqué évoqué par Mattia Binotto.

Les premiers mouvements pour établir la grille de départ en 2021 ont déjà eu lieu. Et c’est Ferrari qui a lancé le bal. En effet, la Scuderia a fait le choix de ne pas continuer l’aventure avec Sebastian Vettel, qui arrive en fin de contrat. L’Allemand partira donc à la fin de la saison et le nom de son remplaçant est déjà connu. Actuellement chez McLaren, Carlos Sainz Jr rejoindra ainsi Ferrari l’année prochaine. L’Espagnol deviendra à cette occasion le coéquipier de Charles Leclerc, dont il ne souhaite en aucun cas rester dans l’ombre. La bataille pourrait donc être au rendez-vous chez Ferrari, où Mattia Binotto en a dit plus sur cette arrivée de Carlos Sainz Jr et sa relation avec Leclerc.

« Il est travailleur, intelligent, rapide et déjà expérimenté »