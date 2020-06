Formule 1

Formule 1 : Racisme, George Floyd... Toto Wolff valide le coup de gueule de Lewis Hamilton !

Publié le 7 juin 2020 à 14h35 par A.M.

Invité à commenter le gros coup de gueule de Lewis Hamilton critiquant le silence de la Formule 1 face à la lutte contre le racisme, Toto Wolff comprend parfaitement son pilote.

Suite au tragique décès de George Floyd, victime d'un policier américain, Lewis Hamilton n'avait pas caché sa déception face au silence pesant en Formule 1 alors que le monde du sport se mobilisait pour lutter contre le racisme : « Je vois ceux d’entre vous qui restent silencieux, certains sont parmi les plus grandes stars et pourtant, vous restez silencieux au milieu de cette injustice. Aucun signe de quiconque dans mon industrie, qui est évidemment un sport dominé par les blancs. J’y suis une des seules personnes de couleur et pourtant, je suis seul. Je pensais que maintenant, vous auriez vu pourquoi ces choses se produisent et que vous auriez dit quelque chose, mais vous ne pouvez pas vous tenir à nos côtés. Sachez que je sais qui vous êtes et que je vous vois ». Un coup de gueule qui n'est pas passé inaperçu, mais Toto Wolff comprend parfaitement les motivations de son pilote.

«Je suis heureux et solidaire du fait qu'il se soit exprimé»