Formule 1

Formule 1 : Cette grosse annonce de Mercedes sur le duel entre Vettel et Leclerc !

Publié le 12 juin 2020 à 9h35 par T.M.

Alors que la saison de Formule 1 va reprendre d’ici quelques semaines, à en croire Toto Wolff, le duel entre Sebastian Vettel et Charles Leclerc chez Ferrari pourrait faire quelques étincelles.

Ferrari en a donc décidé ainsi, Sebastian Vettel ne restera pas la saison prochaine. En fin de contrat, l’Allemand ne sera pas prolongé et verra d’ailleurs Carlos Sainz Jr prendre sa place en 2021. Il ne reste donc plus que quelques courses au quadruple champion du monde pour briller au volant de sa Ferrari. Après une saison 2019 ratée, Vettel pourrait avoir à coeur de revenir dans la lumière, après avoir été éclipsé par Charles Leclerc. Au sein de la Scuderia, il pourrait donc y avoir du spectacle entre les deux pilotes. On l’a d’ailleurs bien compris du côté de Mercedes.

« Vettel voudra partir en beauté »