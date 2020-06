Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Daniel Ricciardo sur Sebastian Vettel !

Publié le 14 juin 2020 à 17h35 par J.-G.D.

Coéquipier de Sebastian Vettel chez Red Bull pendant une saison (2014), Daniel Ricciardo se montre dithyrambique à l’égard de l’Allemand.

Daniel Ricciardo aura vécu une seule saison aux côtés de Sebastian Vettel chez Red Bull. En effet, l’Australien était devenu le coéquipier du quadruple champion du monde de Formule 1 en 2014, afin d'assurer la succession de Mark Webber, et le pilote Renault ne tarit pas d'éloges pour son ancien partenaire. C'est ce que déclare Ricciardo dans des propos rapportés par Nextgen-Auto ce dimanche.

« Sebastian était honnête et sincère »