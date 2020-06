Formule 1

Formule 1 : Ce témoignage qui jette un froid sur le retour de Fernando Alonso !

Publié le 13 juin 2020 à 21h35 par H.G.

Alors que l’hypothèse d’un grand retour de Fernando Alonso en Formule 1 chez Renault est fréquemment avancée ces derniers temps, l’ancien pilote Mark Webber n’a pas caché qu’il croyait peu en cette possibilité.

Si le coup d’envoi de la saison 2020 a été décalé au 5 juillet prochain avec un Grand Prix d’Autriche à huis clos du fait de la pandémie de COVID-19, cela n’a pas empêché le monde de la compétition reine du sport automobile de s’agiter en coulisse ces dernières semaines. En effet, un véritable jeu de chaises musicales s’est mis en place en vue de la saison 2021 : Sebastian Vettel quittera Ferrari et sera remplacé par l’actuel pilote de Renault, Carlos Saint Jr, tandis que Daniel Ricciardo quittera l’écurie française en fin d’année pour rejoindre McLaren. Une place est donc libre aux côtés d’Esteban Ocon dans l’équipe dirigée par Cyril Abiteboul, et il est souvent avancé ces deniers temps que celle-ci pourrait revenir à nul autre que Fernando Alonso, qui ferait ainsi son grand retour en Formule 1 après s’en être retiré en 2018. Seulement voilà, l’ancien pilote Mark Webber croit peu en ce comeback de l’Espagnol chez Renault dans la mesure où il pourrait avoir du mal à se motiver s’il rejoignait une écurie ne jouant pas un rôle de premier plan.

« Alonso ne peut pas s’engager dans le long terme pour reconstruire une équipe de F1 »