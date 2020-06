Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel reçoit un énorme conseil pour son avenir !

Publié le 15 juin 2020 à 14h35 par A.M.

Ancien grand patron de la Formule 1, Bernie Ecclestone estime que Sebastian Vettel devrait prendre une année sabbatique en 2021 avant de revenir en 2022.

L'avenir de Sebastian Vettel n'a pas fini d'être commenté. Et pour cause, alors que la saison 2020 n'a pas encore commencé, le quadruple Champion du monde sait déjà qu'il ne sera pas conservé par Ferrari pour l'année prochaine. Autrement dit, l'Allemand va devoir trancher pour 2021 et les opportunités ne sont pas nombreuses. Après avoir refusé McLaren, Sebastian Vettel ne semble pas intéressé par le baquet laissé libre chez Renault par Daniel Ricciardo. Il pourrait rebondir chez Mercedes où les contrats de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas n'ont toujours pas été prolongés. Mais il y a peu de chances que l'écurie allemande prenne le risque de former un duo Vettel-Hamilton. Par conséquent, pour Bernie Ecclestone, le quadruple champion du monde ferait mieux de prendre une année sabbatique pour revenir plus fort en 2022, date à laquelle la Formule 1 va connaître d'importants changements.

«Il devrait prendre une année sabbatique»