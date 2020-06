Formule 1

Formule 1 : Une nouvelle porte se ferme pour Sebastian Vettel !

Publié le 14 juin 2020 à 22h35 par La rédaction

Alors que son contrat avec Ferrari arrive à son terme à la fin de la saison, Sebastian Vettel est à la recherche d’une nouvelle écurie. Patron de Racing Point, Otmar Szfanauer a écarté une arrivée du pilote allemand.

L’aventure Ferrari touche à sa fin pour Sebastian Vettel. La Scuderia a annoncé qu’elle ne prolongerait pas le contrat du pilote allemand qui quittera l’écurie italienne à la fin de la saison. Remplacé par Carlos Sainz Jr, le quadruple champion du monde est à la recherche d’une nouvelle équipe.Son avenir fait beaucoup parler et Sebastian Vettel est annoncé du côté de Mercedes, de Renault ou encore de Racing Point. Néanmoins, le patron de l’écurie britannique Otmar Szfanauer a exclu une arrivée prochaine du pilote allemand.

« Vettel ne m’a pas appelé »