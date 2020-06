Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton pousse un nouveau coup de gueule !

Publié le 17 juin 2020 à 22h35 par La rédaction

Très engagé dans le mouvement Black Lives Matter, Lewis Hamilton a tenu à répondre à Helmut Marko, responsable de la filière Red Bull, qui a critiqué le mouvement né aux États-Unis.

Le décès de George Floyd qui a engendré ces dernières semaines de nombreuses manifestations partout dans le monde, sous le nom de Black Lives Matter, reste encore omniprésent. George Floyd est devenu un symbole de la lutte contre les violences policières. Et les réactions se sont multipliées dans le monde du sport. Aux Etats-Unis notamment avec des messages très forts de super-star du sport américain à l'image de LeBron James, Serena Williams et même Michael Jordan. Une autre personnalité du sport qui s’investit beaucoup dans cette cause est le sextuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton. Et le pilote de Mercedes a encore réagi vis-à-vis du mouvement.

Hamilton répond à Helmut Marko