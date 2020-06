Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Marko... Red Bull met fin à la polémique liée au Black Lives Matter

Publié le 18 juin 2020 à 14h35 par B.C.

Alors que de supposés propos d'Helmut Marko ont amené Lewis Hamilton à pousser un coup de gueule contre le responsable de la filière Red Bull sur Instagram, l'écurie a mis fin à cette polémique.

Depuis la mort de George Floyd, le mouvement Black Lives Matter est devenu planétaire et a reçu le soutien de nombreux sportifs. Lewis Hamilton avait notamment pris position en dénonçant le silence de certains pilotes de Formule 1 dans la lutte contre le racisme, et le Britannique a de nouveau pris la parole dernièrement sur Instagram pour pousser un coup de gueule contre Helmut Marko. Des propos du responsable de la filière Red Bull ont en effet été relayés récemment dans lesquels il regrettait que « certains pilotes étaient distraits par le Black Lives Matter. » « Je suis profondément attristé de voir que tu considères le combat pour l’égalité des Noirs et des personnes de couleur comme une distraction , avait alors expliqué Lewis Hamilton. En fait, j’en suis quelque peu offensé. Cette distraction, c’étaient les fans montrant un visage noir pour narguer ma famille durant les weekends de course. Cette distraction, c’était l’adversité et le traitement injuste auquel j’ai dû faire face quand j’étais enfant, ado et même aujourd’hui, à cause de ma couleur de peau. »

Helmut Marko victime d'une fake news