Formule 1

Formule 1 : Ces regrets sur l’arrivée avortée de Ricciardo chez Ferrari !

Publié le 17 juin 2020 à 20h35 par T.M.

Alors que Daniel Ricciardo pilotera chez McLaren la saison prochaine, Mark Webber aurait bien aimé voir l’Australien rejoindre Ferrari.

Si la saison 2020 de Formule 1 débutera d’ici quelques semaines, on commence déjà à y voir plus clair pour 2021. En effet, sur la grille, les premiers mouvements ont déjà eu lieu. Ce jeu de chaises musicales a ainsi vu Ferrari ne pas conserver Sebastien Vettel, le remplaçant alors par Carlos Sainz Jr. Du côté de chez McLaren, c’est Daniel Ricciardo qui prendra d’ailleurs la place de l’Espagnol. Actuellement chez Renault, l’Australien va donc s’offrir un nouveau challenge, lui qui était également annoncé du côté de la Scuderia. Finalement, cela ne s’est pas fait, une nouvelle fois. Et cela donne certains regrets à Mark Webber qui aurait bien aimé voir Ricciardo comme coéquipier de Charles Leclerc.

« Peut-être est-il trop proche de Charles… »