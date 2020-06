Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly répond à ses détracteurs !

Publié le 16 juin 2020 à 20h35 par A.M.

La saison dernière, Pierre Gasly a été la cible de nombreuses critiques suite à son début de saison très compliqué chez Red Bull. Mais il assure ne pas tenir compte des critiques.

La saison dernière, Pierre Gasly a tout connu. La joie d'abord d'être choisi par Red Bull pour épauler Max Verstappen. La frustration ensuite d'un début de saison raté durant lequel le Français n'a jamais réussi à rivaliser avec son coéquipier, étant même très loin des objectifs fixés par l'écurie autrichienne. La déception a suivi avec sa rétrogradation chez Toro Rosso, pour finir sur l'euphorie d'une deuxième place mémorable au Brésil avec une dernière ligne à couper le souffle face à Lewis Hamilton. Interrogé sur les critiques qu'il a reçus durant la première partie de saison, Pierre Gasly répond à ses détracteurs.

«Je fais confiance aux personnes qui me sont proches»