Formule 1

Formule 1 : Ce message fort sur l’arrivée de Daniel Ricciardo chez McLaren !

Publié le 18 juin 2020 à 16h35 par T.M.

La saison prochaine, Daniel Ricciardo pilotera donc du côté de McLaren. Un choix validé par Gil de Ferran, qui suit toujours de près les choix de l’écurie.

McLaren a donc déjà pris une première décision pour 2021. La saison prochaine, c’est Daniel Ricciardo qui remplacera Carlos Sainz Jr, qui partira lui chez Ferrari. Actuellement chez Renault, l’Australien quittera donc l’écurie française à l’issue de cette saison pour s’offrir un nouveau challenge. La question sera alors de savoir si Ricciardo arrivera à retrouver le devant de la scène après avoir rencontré certaines difficultés ces derniers mois. Ancien responsable de McLaren, Gil de Ferran ne semble en tout cas pas inquiet.

« Je pense que Daniel sera très bien dans l’équipe »