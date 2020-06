Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton se confie sur la plus grande fierté de sa carrière !

Publié le 19 juin 2020 à 18h35 par H.G.

Très engagé pour que la Formule 1 s’ouvre davantage aux minorités et aux moins aisés, Lewis Hamilton a avoué que l’une de ses plus grandes fiertés était d’avoir été le premier champion de la discipline issu de la classe ouvrière.

Bien que sa carrière ne soit pas encore terminée, on peut d’ores et déjà dire que Lewis Hamilton a marqué l’histoire de la Formule 1. Six titres de champions du monde, dont cinq remporté avec Mercedes depuis son arrivée en 2013, 84 victoires en courses… le pilote britannique âgé de 35 ans n’a eu de cesse de réaliser des prouesses et de faire tomber de nombreux records. Il pourrait d'ailleurs réitérer ces exploits en 2020 puisqu'il aura l'occasion d'égaler le record de sept titres mondiaux établi par Michael Schumacher, ainsi que dépasser le record de 91 victoires en courses de l’Allemand. Mais depuis son arrivée en Formule 1, Lewis Hamilton est plus qu’un simple pilote. Engagé dans de nombreuses causes, telles que la défense des animaux ou de la lutte contre le racisme, le Britannique est celui qui milite le plus bruyamment pour que la compétition reine du sport automobile s’ouvre davantage aux minorités ainsi qu'aux personnes moins aisées. Et étant lui-même issu d’un milieu moins fortuné que la moyenne des autres pilotes, Lewis Hamilton a justement expliqué que sa plus grande réussite à ses yeux était d’avoir réussi à devenir le premier champion du monde issu d’une classe sociale peu aisée.

« Je suis fier d’avoir ouvert cette voie »