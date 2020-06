Formule 1

Formule 1 : Les vérités de Lewis Hamilton sur le record de Michael Schumacher !

Publié le 19 juin 2020 à 16h35 par H.G.

Alors que la saison 2020 de Formule 1 pourrait donner l’occasion à Lewis Hamilton d’égaler deux records de Michael Schumacher, le pilote de Mercedes a expliqué que cette quête d’exploit n’était pas quelque chose occupant continuellement son esprit.

Lewis Hamilton a marqué toute une génération de l’histoire de la Formule 1. Depuis son premier titre de champion du monde glané en 2008 chez McLaren, le Britannique désormais âgé de 35 ans a remporté cinq autres titres mondiaux depuis son arrivée chez Mercedes en 2013. Ainsi, avec six sacres mondiaux, Lewis Hamilton n’est plus qu’à une seule unité du record de Michael Schumacher dans ce domaine, et il pourrait bien parvenir à l’égaler tant il est le grand favori de cette saison 2020. Plus encore, le pilote de Mercedes pourrait aussi aller égaler, voire dépasser, un autre record de l’ancien pilote allemand : celui du nombre de victoire en courses. Pour l’heure, Lewis Hamilton en cumule 84, à huit unités des 91 remportées par Michael Schumacher. Le natif de Stevenage pourrait donc entrer encore un peu plus dans l’histoire de la compétition reine du sport automobile cette saison, bien qu’il ait malgré tout tenu à assurer que cette quête des records n’était pas sa principale motivation.

« Je repars de zéro chaque année »