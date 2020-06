Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon se lâche sur ses sensations avant la reprise !

Publié le 19 juin 2020 à 10h35 par H.G.

Alors qu’il a pris part à une séance de reprise avec Renault mercredi en vue du coup d’envoi de la saison de Formule 1, Esteban Ocon a expliqué avoir rapidement ressenti de bonnes sensations et a confié toute son excitation à l’approche de la reprise.

Après plusieurs mois d’attente, la Formule 1 est plus proche que jamais de reprendre ses droits. Si la saison 2020 devait initialement débuter en mars dernier, la crise sanitaire causée par la pandémie de COVID-19 en a voulu autrement. Après de nombreux reports et même l’annulation de certaines courses, la saison 2020 de la compétition reine du sport automobile pourra enfin débuter le 5 juillet prochain lors du Grand Prix d’Autriche. Une reprise attendue avec impatience par de nombreux pilotes et tout particulièrement par Esteban Ocon, qui a rejoint l’écurie Renault cette saison après une année 2019 passée en tant que troisième pilote de Mercedes. Et le moins que l’on puisse dire est que le Français ne cache pas qu’il a des fourmis dans les jambes. En effet, à l’issue d’une session d’essais de remise en route organisée par Renault, le pilote de 23 ans a confié toute sa hâte de pouvoir enfin reprendre la compétition, tout en assurant être en pleine forme pour cette reprise.

« Impatient de retrouver la compétition »