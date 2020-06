Formule 1

Formule 1 : Ce pilote qui croit aux chances de titre pour Max Verstappen !

Publié le 20 juin 2020 à 20h35 par H.G. mis à jour le 20 juin 2020 à 20h38

Alors que le coup d’envoi de la saison 2020 de Formule 1 sera donné le 5 juillet prochain en Autriche, Nyck de Vries a confié qu’il croyait aux chances de Max Verstappen pour arracher le titre à Lewis Hamilton cette saison.

« Je suis excité, je suis en forme et je suis prêt à débuter la saison ! Je suis super heureux que nous débutions la saison en Autriche, car je reste sur deux victoires au Red Bull Ring », a expliqué dernièrement Max Verstappen, qui n’a ainsi pas caché qu’il avait des fourmis dans les jambes à l’approche du coup d’envoi de la saison 2020 de Formule 1. Prévu initialement en mars dernier, celui-ci ne se produira que le 5 juillet prochain à l’occasion du Grand Prix d’Autriche du fait de la pandémie de COVID-19. Tous les pilotes ont donc hâte de pouvoir reprendre la compétition dans quelques jours, alors que Lewis Hamilton s’élancera comme le grand favori pour décrocher son septième titre mondial qui lui permettrait d’égaler le record établi par Michael Schumacher en la matière. Mais aux yeux de Nyck de Vries, le pilote de Mercedes serait bien inspiré de se méfier de Max Verstappen…

« Il pourrait se battre jusqu’à la dernière course voire le rattraper »