Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen annonce la couleur pour le début de la saison !

Publié le 20 juin 2020 à 13h35 par T.M.

Alors que la saison de Formule 1 débutera le 5 juillet en Autriche, Max Verstappen est impatient de pouvoir piloter à nouveau sa Red Bull.

Après avoir été décalé de 4 mois, le coup d’envoi de la saison de Formule 1 s’apprête à être donné. En effet, à cause de la crise sanitaire actuelle, la discipline avait dû se mettre à l’arrêt. De leur côté, les pilotes, confinés, ont dû prendre leur mal en patience. Une attente qui touche toutefois à sa fin. En effet, le premier Grand Prix de la saison se disputera finalement le 5 juillet prochain du côté de l’Autriche. Une course qui sera particulière pour l’écurie Red Bull et donc Max Verstappen. D’ailleurs, le Néerlandais est impatient d’en découdre.

« Je suis prêt à débuter la saison ! »