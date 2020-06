Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon est mis sous pression avant la reprise de la saison !

Publié le 21 juin 2020 à 23h35 par H.G.

Alors qu’Esteban Ocon débutera enfin la saison 2020 de Formule 1 avec Renault dans deux semaines, l’ancien pilote Martin Brundle estime que le Français jouera gros dès cette année.

La Formule 1 reprendra enfin ses droits le 5 juillet prochain lors du Grand Prix d’Autriche après avoir vu son coup d’envoi initialement prévu en mars être décalé par la pandémie de COVID-19. À cette occasion, Esteban Ocon pourra enfin reprendre la course dans la compétition reine du sport automobile après avoir passé une saison en tant que troisième pilote chez Mercedes. Le Français fera équipe avec Daniel Ricciardo cette année chez Renault, avant que ce dernier ne s’en aille en fin de saison chez McLaren. Le pilote de 23 ans aura ainsi la lourde tache de prouver dès maintenant qu’il a les capacités de prendre le leadership de l’écurie française et être sa figure de proue pour les années à venir, faute de quoi il pourrait n’avoir d’autre choix que de voir un autre pilote plus expérimenté le reléguer en second plan en 2021.

« Il devra prouver cette année s’il peut ou non diriger l’équipe »