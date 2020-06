Formule 1

Formule 1 : Le nouveau geste fort de Lewis Hamilton !

Publié le 21 juin 2020 à 15h35 par La rédaction

Très engagé pour que la Formule 1 s’ouvre davantage aux minorités et aux moins aisés, Lewis Hamilton vient de réaliser un geste fort pour cette cause qu’il défend cher.

Depuis que le mouvement Black Lives Matter est apparu, Lewis Hamilton, le champion de F1, oeuvre beaucoup pour que la Formule 1 s’ouvre davantage aux minorités et aux moins aisés. Il est d’autant plus concerné car il vient d’un milieu moins fortuné que la moyenne des autres pilotes et a réussi à s’imposer dans un ce sport assez réservé aux plus aisés. Un parcours qui l’incite davantage à œuvrer dans certaines causes qui sont chers à ses yeux. Dans cette optique, le pilote de F1, six fois champion du monde de F1 a décidé de passer à l’acte en décidant de créer la “Commission Hamilton” sous l’appui de l’académie royale britannique d'ingénierie. Il s’agira de partenariat afin d’encourager des jeunes gens de couleur d’étudier la science, la technologie, les mathématiques afin « d'augmenter le nombre de minorités représentées en F1 ». Une excellente initiative qu’il a tenu à détailler dans le Sunday Times.

Hamilton veut des avancées concrètes