Formule 1

Formule 1 : Vers une bataille entre Vertsappen et Hamilton ? La réponse !

Publié le 21 juin 2020 à 12h35 par A.M.

Alors que Mercedes et Lewis Hamilton partiront une nouvelle fois favoris pour cette saison, Mark Webber estime que Max Verstappen est le seul à pouvoir contrer l'hégémonie du Britannique.

La saison 2020 va enfin pouvoir débuter. Le paddock a rendez-vous le 5 juillet en Autriche pour le premier Grand Prix d'une saison largement impactée par la crise du coronavirus. Par conséquent, il est difficile d'établir une hiérarchie claire, les précédents essais datant du début du mois de mars. Malgré tout, Mercedes part une nouvelle fois favori d'autant plus que cela pourrait être la saison de tous les records pour Lewis Hamilton, en course pour un septième sacre qui lui permettrait d'égaler Michael Schumacher. Et pour Mark Weeber, le seul pilote en mesure de mettre fin à l'hégémonie du Britannique se nomme Max Verstappen.

«S’il doit y avoir une bataille cette année, ce sera entre Lewis et Max»