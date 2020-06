Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton révèle le secret de sa grande forme physique !

Publié le 21 juin 2020 à 21h35 par H.G.

Alors qu’il domine presque sans partage le monde de la Formule 1 depuis plusieurs années, Lewis Hamilton a levé le voile sur ce qui lui permet d’être toujours à son meilleur niveau physiquement en dépit de ses 35 ans.

Le moment tant attendu par tous les fans de Formule 1 se produira le 5 juillet prochain. C’est en effet ce jour-là que la compétition reine du sport automobile reprendra enfin ses droits lors du Grand Prix d’Autriche après avoir vu son coup d’envoi être décalé par la pandémie de COVID-19. À cette occasion, Lewis Hamilton se lancera en quête de son septième titre de champion du monde cette saison, ce qui lui permettrait d’égaler le record absolu en la matière établi par Michael Schumacher. Le pilote de Mercedes pourrait donc entrer encore un peu plus dans l’histoire tandis qu’il semble toujours être au meilleur de sa forme malgré ses 35 ans. Une bonne santé physique qui a pour origine le fait qu’il ait choisi il y a près de trois ans de suivre un régime végétarien selon le Britannique, allant ainsi dans la logique de son combat pour la protection des animaux. Et bien qu’il soit l’un des rares sportifs à avoir opté pour ce mode de vie alimentaire, Lewis Hamilton explique que cela ne lui a procuré que des bienfaits sur sa condition physique et sur sa santé.

« Je suis plus actif et en meilleure forme qu’à 25 ans »