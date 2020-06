Formule 1

Formule 1 : Leclerc, consignes... Ferrari est interpellé pour Vettel !

Publié le 23 juin 2020 à 21h35 par A.M.

Alors que Sebastian Vettel s'apprête à vivre une saison particulière chez Ferrari Bernie Ecclestone espère que la Scuderia sera fair-play avec l'Allemand.

Le 5 juillet prochain, la Formule 1 reprend ses droits. Initialement prévu au milieu du mois de mars en Australie, le coup d'envoi de la saison 2020 sera finalement donné quatre mois plus tard en Autriche. Et c'est une saison particulière qui s'annonce pour Sebastian Vettel. Le quadruple Champion du monde a en effet d'ores et déjà annoncé qu'il quitterait Ferrari à la fin de l'année. L'Allemand, qui sera remplacé par Carlos Sainz en 2021, pourrait donc être défavorisé face à son jeune coéquipier qui incarne le présent et l'avenir de l'écurie italienne : Charles Leclerc.

«J’espère que Ferrari sera fair-play avec Sebastian»