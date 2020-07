Formule 1

Formule 1 : Ferrari, McLaren... Carlos Sainz Jr fait passer un message fort !

Publié le 2 juillet 2020 à 13h35 par B.C.

Assuré de rejoindre Ferrari la saison prochaine, Carlos Sainz Jr explique qu'il reste concentré sur ses objectifs avec McLaren.

Le lancement de la saison 2020 de Formule 1 en Autriche ce dimanche sera forcément particulier pour Carlos Sainz Jr. L'Espagnol va en effet quitter McLaren à la fin de l'année pour prendre la succession de Sebastian Vettel chez Ferrari. Une situation un peu particulière pour le pilote et son écurie, mais Sainz assure qu'il reste focalisé sur McLaren à l'approche du début de saison.

« Tout le monde chez McLaren peut être sûr à 100% que jusqu’au dernier tour de la dernière course, je serai un pilote McLaren »