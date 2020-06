Formule 1

Formule 1 : Valtteri Bottas lâche une confidence sur son avenir !

Publié le 27 juin 2020 à 21h35 par H.G. mis à jour le 27 juin 2020 à 21h49

En fin de contrat chez Mercedes au terme de la saison, Valtteri Bottas s'est étonné des rumeurs concernant son avenir. Affichant toute sa sérénité, le Finlandais assure être pour l'heure uniquement concentré sur le championnat du monde à venir.

La saison 2020 qui commencera le 5 juillet prochain lors du Grand Prix d’Autriche pourrait bien être la dernière de Valtteri Bottas chez Mercedes. Tout comme son coéquipier Lewis Hamilton, le pilote finlandais arrivera au terme de son bail avec l’écurie allemande en fin d’année, et si l’avenir du sextuple champion du monde semble toujours s’écrire au volant d’une Flèche d’Argent , les choses semblent moins claires pour le natif de Nastola. En effet, Valtteri Bottas est régulièrement annoncé sur le départ, alors que Sebastian Vettel, qui quittera Ferrari en fin de saison, est fréquemment annoncé comme son potentiel successeur aux côtés de Lewis Hamilton l’an prochain. Cependant, en dépit de ce climat d’incertitude, le Finlandais de 30 ans assure ne pas être perturbé par son avenir à l’heure actuelle et être concentré sur la saison à venir, tout en ne manquant pas d’assurer qu’il comptait toujours évoluer dans la compétition reine du sport automobile.

« Les rumeurs font partie du sport »