Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon est impatient de débuter avec Renault !

Publié le 26 juin 2020 à 17h35 par T.M.

Plus que quelques jours à attendre pour Esteban Ocon avant de retrouver les joies d’un Grand Prix. Le pilote Renault a d’ailleurs fait part de son impatience.

La saison dernière, Esteban Ocon avait dû prendre son mal en patience. N’ayant pas trouvé de baquet après avoir pourtant fait bonne impression chez Force India, le Français avait dû se contenter d’un rôle de 3ème pilote chez Mercedes. Toutefois, en 2020, il était censé retrouver la lumière et la grille de départ. En effet, Ocon est désormais un pilote Renault aux côtés de Daniel Ricciardo. Et alors qu’il aurait dû connaitre ses premiers tours de roue en mars dernier en Australie, le coup d’envoi de la saison de Formule 1 sera finalement donné le 5 juillet prochain en Autriche. De quoi donc obliger le pilote de 23 ans d’attendre plus longtemps que prévu. Une attente à laquelle il veut désormais mettre fin.

« On dirait que tout se met contre le fait que je recommence »