Formule

Formule 1 : Charles Leclerc s’enflamme pour son retour dans sa Ferrari !

Publié le 25 juin 2020 à 14h35 par T.M.

Alors que le début de la saison de Formule 1 approche, les écuries effectuent certains tests de leur côté. Et Charles Leclerc n’a pas caché sa joie de pouvoir piloter à nouveau sa Ferrari.

Ça y est, le coup d’envoi de la saison de Formule 1 approche. Initialement prévu le 15 mars dernier, le grand départ de cet exercice sera donné le 5 juillet prochain en Autriche. Les fans auront donc l’occasion de revoir les pilotes à l’oeuvre. Mais avant de s’affronter en Grand Prix, il faut reprendre ses marques et effectuer certains tests. C’est ce qu’ont notamment fait Charles Leclerc et Sebastian Vettel ces derniers jours en pilotant leur Ferrari sur le circuit du Mugello. Et pour le Monégasque, cela a été un véritable bonheur.

« C’est vraiment agréable »